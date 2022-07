Elezioni 2022, Letta: "Renzi? No veti nei confronti di nessuno"

Matteo Renzi può far parte dell'alleanza guidata dal Pd? "L'ho già detto, noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno". Cosi' Enrico Letta a margine della festa dell'Unità a San Miniato in provincia di Pisa. La discussione è basata su "tre criteri fondamentali": "Costruiremo alleanze elettorali con chi porta valore aggiunto, chi arriva con spirito costruttivo e chi si approccia senza porre venti", spiega il segretario del Pd. "L'elettorato è mobile, nel 2018 chi poteva prevedere che un movimento politico avrebbe preso il 33%? Nessuno... Questo vuol dire che oggi la volatilità del voto è una regola, quindi noi abbiamo una grande determinazione, sapendo che il voto si deciderà nell'ultima settimana, negli ultimi sette giorni si decide il futuro del Paese".

Per quanto riguarda il vertice di centrodestra Letta dice: "E' un giorno importante della politica italiana: Berlusconi e Salvini hanno scelto di consegnarsi nelle mani della Meloni, hanno scelto di far cadere Draghi per diventare dei gregari della Meloni". "Questo conferma che le elezioni saranno un confronto tra noi e Meloni'' conclude.