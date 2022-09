Elezioni 2022, like Zingaretti a video Conte. Lo staff: "Un errore"

Spunta il like di Nicola Zingaretti a un video di Giuseppe Conte. Su Instagram, la clip del comizio fiorentino del leader M5S ha incassato oltre 5mila 'mi piace', tra cui quello del governatore del Lazio ed ex segretario del Pd. Ma all'Adnkronos lo staff del presidente dem precisa che si è trattato di un semplice errore. In una intervista rilasciata al 'Corriere della Sera' lo scorso 31 agosto, Zingaretti aveva detto di non essere tra coloro che "hanno gioito" per la rottura con il 5 Stelle, pur definendo lo strappo col Pd "inevitabile".

Nella didascalia che accompagna il video del suo comizio, Conte attacca il governo uscente e i sostenitori dell'"agenda Draghi": "Basta bugie, un po' di pudore: chi propone l'agenda Draghi parlasse solo di quella. Quindi stesse zitto: perché in quell'agenda non c'è scritto nulla".