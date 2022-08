Elezioni 2022, liste Forza Italia: alta tensione su esclusi

Alta tensione in Forza Italia per gli esclusi dalle liste. Veleni, vecchi rancori che riemergono, veti incrociati: c'è un po' di tutto nelle ultime ore concitate della trattativa per 'caselle' e nomi. Raccontano che potrebbe essere a forte rischio la ricandidatura del deputato Andrea Ruggieri, uno dei fedelissimi di Silvio Berlusconi, già responsabile della comunicazione tv del Cav e volto noto del partito, nonché nipote di Bruno Vespa.