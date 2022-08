Elezioni 2022, liste Pd: da Letta a Cottarelli, i nomi

In lista anche Crisanti per l'Europa e Casini per il Senato, Conferenza stampa di Monica Cirinnà nel primo pomeriggio

Approvate con tre no e cinque astenuti le liste del Partito democratico in vista delle elezioni politiche 2022. Il segretario dem Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Carlo Cottarelli sarà invece candidato capolista per il Senato a Milano. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà capolista in Europa. Nuovamente in corsa con il Pd Alessandro Zan, relatore della proposta di legge contro l'omotransfobia: sarà candidato alla Camera sempre nel collegio di Padova.

L'ex segretaria della Cgil Susanna Camusso sarà capolista del Pd nel collegio plurinominale 2 in Campania del Senato, comprendente le province di Caserta, Salerno, Benevento ed Avellino. Dietro di lei Federico Conte di Leu. L'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin sarà candidata al Senato, capolista del Pd nel collegio plurinominale di Verona, Vicenza e Padova. Andrea Marcucci, già capogruppo del Pd al Senato, sarà in corsa sempre per palazzo Madama, nel collegio di Livorno e non di Lucca.

Confermate le candidature del Pd nei collegi uninominali di Bologna: per il Senato Pier Ferdinando Casini, per la Camera l'ex sindaco della città felsinea Virginio Merola.

Ci sono poi 4 giovani under 35 capolista: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà inoltre candidato capolista per il Partito democratico nella circoscrizione Europa. E' quanto è emerso dalla direzione del Pd.

Oggi, alle ore 15, presso la sala Nassiria del Senato, si svolgerà invece una conferenza stampa della senatrice del Pd Monica Cirinnà in merito alla sua candidatura.