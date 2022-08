Elezioni 2022, M5S: scaduto termine per autocandidarsi

Nei prossimi giorni i vertici pentastellati passeranno al vaglio le proposte di auto-candidatura pervenute in vista delle parlamentarie

E' scaduto alle 14 il termine per la presentazione delle auto-candidature sul sito del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Nei prossimi giorni i vertici pentastellati passeranno al vaglio le proposte di auto-candidatura pervenute in vista del voto online delle 'parlamentarie', che dovrebbe tenersi dopo Ferragosto: la data su cui si sta ragionando è quella del 16 agosto.