Elezioni 2022, M.C.Fazio (Noi Moderati): ''Competenza e concretezza al servizio del territorio''

'''Noi Moderati' si inserisce nella compagine del centrodestra e vuole essere una voce più moderata. Vogliamo aiutare le piccole e medie imprese del territorio intervendo immediatamente sulle necessità derivate dalla crisi energetica, che è già in atto. Si parla delle bollette che arriveranno ma la verità che ci sono persone che hanno già dovuto chiudere le loro attività per bollette insostenibile. Bisogna intervenire con un aiuto immediato. Le misure a medio e lungo termine europee sono importanti e necessarie ma allo stesso tempo serve un aiuto subito''. Lo ha detto all'Adnkronos Maria Chiara Fazio, candidata per 'Noi Moderati' nel collegio plurinominale di Frosinone e Latina.

''Una delle parole chiave per me è territorio. Bisogna tornare a lavorare con il territorio, con la sua compagine sociale. In questo mese ho ascoltato le esigenze delle imprese, delle famiglie, delle persone. Territorio e ascolto del territorio sono prioritari, da qui si può costruire il futuro del paese''.

A cominciare dal turismo, ''uno dei settori più colpito dalla crisi del Covid. Nel collegio di Frosinone e Latina, ad esempio, dobbiamo valorizzare la ricchezza artistico culturale e storica che abbiamo sul territorio facendo investimenti. La Ciociaria è un centro di borghi bellissimi che sono poco conosciuti. Abbiamo tutta la terra dell'aquinate, di San Tommaso d'Aquino, dove costruire percorsi culturali. Già alcuni comuni lo stanno facendo, utilizzando i fondi del Pnrr, bisogna proseguire su questa strada di rilancio''.