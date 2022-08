Elezioni 2022, Meloni: "Presidenzialismo riforma seria"

La leader Fdi: "No a promesse irrealizzabili, è il caso di dire le cose come stanno"

"Vediamo finalmente gli italiani esprimersi, dopo governi che sono passati sulla loro testa, stiamo facendo campagna elettorale senza fare promesse che non possiamo realizzare, è il caso di dire come stanno le cose, partendo dai darti reale". Così Giorgia Meloni, ospite di Radio Montecarlo. "Noi - avverte - ci concentriamo molto sulla questione economica, sui bisogni di aziende e lavoratori. La sinistra ha sostenuto le grandi concentrazioni invece". "Tra le cose che abbiamo in testa penso al presidenzialismo, a una riforma seria delle nostre istituzioni, che diventa anche un tema economico, la totale assenza di continuità è anche un problema per gli investitori e per la nostra credibilità internazionale", ha continuato la leader FdI.