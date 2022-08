Elezioni 2022, Morgan: "Do consigli a Giorgia Meloni sul programma"

“Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale” in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022. In un’intervista al Giornale, Morgan racconta di avere contatti con la leader di Fratelli d’Italia, con la quale si confronta in materia di politica: “Ho detto la mia sull'uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere ". Anche sulla linea politica? "Anche su quella, qualcosina eh, ma non ne voglio parlare”, taglia corto.

Morgan nega anche una sua possibile candidatura alle prossime elezioni del 25 settembre: “La mia prossima candidatura sarà a presidente del Consiglio”, scherza. Poi si fa serio: “Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?”.