Elezioni 2022, oggi tavolo centrodestra su programma

A quanto si apprende il tavolo del centrodestra sul programma per le elezioni 2022 si terrà oggi alle 18. I partiti dell'alleanza negli scorsi giorni hanno reso noti i nomi dei dirigenti che lavoreranno sui programmi: per Fdi il senatore Giovanbattista Fazzolari e l’europarlamentare e co-presidente dell’Ecr Raffaele Fitto; per la Lega il responsabile dei Dipartimenti Armando Siri e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e per Forza Italia il responsabile dei Dipartimenti Alessandro Cattaneo e il vicepresidente della Camera Andrea Mandelli. Al tavolo previsti anche i rappresentanti di Coraggio Italia, Udc e Noi per l’Italia.