Elezioni 2022, Palamara deposita simbolo: "Oltre il sistema per giustizia equa"

“Abbiamo depositato il simbolo di 'Palamara. Oltre il sistema' richiamandoci ai temi della giustizia equa, la dea con la bilancia e non il pugnale proprio per esprimere un punto di vista garantista e una visione della giustizia equa, rapida scevra da inquinamenti esterni. Una giustizia che venga declinata dal punto di vista sociale, del lavoro, dei diritti". Lo dice Luca Palamara che ha depositato il simbolo al Viminale con la dea con la bilancia accanto all'immagine dell'Italia.

"Per quanto riguarda le firme -continua- credo che sia giusto sposare appieno l’iniziativa di chi come Cappato dice 'usiamo la tecnologia per raccogliere le firme in modo digitale'. Altrimenti che senso ha usare la firma digitale per la burocrazia e non usarla per la democrazia e per consentire e agli italiani di votare per chi vorrebbero e non per coloro che non devono raccogliere le firme e che si sono auto garantiti? A tal proposito invito tutti gli italiani a mandare la propria firma digitale alla email palamara.oltreilsistema@protonmail.com per sostenere la lista Palamara. Oltre il sistema' e far valere la propria volontà di sceglierci e di votarci".