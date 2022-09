Elezioni 2022, Peppa Pig irrompe in campagna elettorale e anima polemica tra leader

Peppa Pig irrompe nella campagna elettorale: il cartone animato, in particolare l'episodio sulle 'due mamme' che da destra si chiede che la Rai non mandi in onda, continua a far parlare di sé. Oggi persino Enrico Letta e Matteo Salvini se ne sono occupati. Se a nessuno sfugge che i temi più urgenti sono altri, a cominciare dalla questione energia, tuttavia il richiamo al personaggio e alla vicenda in cui è incappato in Italia si presta bene ai duelli polemici dei leader in pista.

Inizia Carlo Calenda: da giorni, rivendica, chiede lo stop momentaneo alle polemiche per "aiutare Draghi a intervenire" e invece "siamo davanti a una campagna elettorale che è delirante: mentre le aziende chiudono si parla di Peppa Pig". Per una volta, è sintonia con il segretario del Pd Enrico Letta: "Siamo arrivati a questo, a parlare di Peppa pig, perché purtroppo la destra questo è, una destra che pone questioni esistenziali su temi su cui non si dovrebbe nemmeno discutere, che dimostra l'arretratezza del nostro paese".

Nel centrodestra, Matteo Salvini prova a troncare di netto la questione, sottolineando che è qualcosa che interessa gli adulti: "Giù le mani da Peppa Pig, da Masha e Orso e da Cenerentola. Per me è prioritario bloccare le bollette della luce e del gas, perché molti italiani non avranno neanche i soldi per pagare il canone Rai che è abbinato alla corrente".E quindi, risponde a chi gli chiede un giudizio, "lascerei ai bimbi il diritto di godersi i cartoni animati, le fiabe che si guardano e si vedono da una vita senza che ci siano innovazioni che interessano più gli adulti dei bimbi. Detto questo, se devo scegliere tra Peppa Pig e bollette scelgo le bollette".