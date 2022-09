Elezioni 2022, Renzi-Calenda a Milano: ressa e urla per entrare

Urla, ressa, spintoni e attimi di tensione. Un folto gruppo di persone sta protestando con veemenza all'ingresso del Super Studio Event di via Tortona , a Milano, perché nella sala, dove ha appena preso il via l'evento elettorale di Matteo Renzi e Carlo Calenda, si è già raggiunto il numero massimo di ingressi.

Un centinaio di persone hanno cercato di forzare la barriera di sicurezza per poter entrare, ma gli organizzatori spiegano di non poter fare nulla per risolvere il problema: "Non ci aspettavamo tanto afflusso di pubblico - dicono - le persone all'interno sono già 4.500 e non possiamo più far entrare nessun altro per ragioni di sicurezza. Siamo contenti del successo dell'iniziativa - aggiungono -, ma ci dispiace per chi desiderava partecipare e non può farlo". A chi non poteva entrare Calenda si è rivolto con un 'Tranquilli, passo dopo'.

Alla fine è intervenuta la polizia che ha calmato gli animi e gli organizzatori hanno potuto chiudere i portoni.