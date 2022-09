"E' il tempo della responsabilità. Governeremo per tutti gli italiani". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, premier in pectore che distanzia di molto gli alleati della coalizione nelle politiche 2022 che hanno segnato del suo partito. "Ci davano per spacciati. Siamo invece il terzo partito", ha invece commentato il leader M5S Giuseppe Conte. Non pienamente soddisfatto Calenda (Terzo Polo): "Faremo un'opposizione dura ma costruttiva".