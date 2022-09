Elezioni 2022, Roberto al posto di Roberta sulla scheda: candidata protesta

Accade in Sardegna dove nella scheda elettorale compare Roberto Loi invece di Roberta Loi, della Lega

"Nella scheda elettorale c’è un errore proprio sul mio nome, è stato stampato Roberto Loi, nel cartellone affisso nei seggi invece il nome è stato scritto correttamente". A denunciare il refuso su Facebook è Roberta Loi, candidata per la Lega nel listino plurinominale del collegio unico per la Sardegna al Senato alle elezioni politiche 2022. "A fianco del simbolo Lega, troverete scritto quindi Roberto Loi, sono sempre io, si tratta di un errore di battitura che valuteremo nelle sedi opportune". La candidata del Carroccio precisa comunque che non bisogna indicare la preferenza sulla scheda, ma solo barrare il simbolo.