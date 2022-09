Elezioni 2022, Ruotolo: "Io minacciato di morte via social"

Il giornalista candidato per il centrosinistra nel collegio uninominale di Torre del Greco: "Camorra infastidita dalle mie denunce ma non tacerò"

"'Vedi come devi fare la fine di tua sorella…fai molta attenzione'. E' la minaccia, infame, che mi è giunta via social. Il riferimento è a mia cugina, Silvia Ruotolo, una delle tante, troppe vittime innocenti uccise dalla camorra". Lo scrive sul suo profilo Facebook il senatore Sandro Ruotolo, candidato del centrosinistra alla Camera nel collegio uninominale di Torre del Greco.

"Lo sapevo che prima o poi si sarebbero fatti sentire - aggiunge Ruotolo - mi sono candidato nel collegio uninominale della Camera di Torre del Greco, territori difficili dove a distanza di cento giorni sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose due Consigli comunali, quello di Castellammare e Torre Annunziata. Oggi, a quattro giorni dal voto, evidentemente ci sono ambienti, personaggi che sono infastiditi dal fatto che in questa campagna elettorale continuo a parlare e denunciare la camorra. Questa minaccia via web, l'ho vissuta come se fosse stato un pugno nello stomaco. Io, come sempre, nonostante le minacce, mi sento un uomo libero. E non tacerò".