Elezioni 2022, Salvini: "Italiani sceglieranno premier con il loro voto"

"Il premier lo sceglieranno gli italiani, come è giusto che sia, col loro voto". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini in vista del vertice di Centrodestra di oggi pomeriggio.

"Oggi parliamo di programmi, pace fiscale e taglio di tasse alle imprese per dare più lavoro ai giovani e alzare gli stipendi ai lavoratori. Il premier lo sceglieranno gli italiani, come è giusto che sia, col loro voto. E proporrò che i nomi di alcuni ministri importanti vengano presentati ai cittadini prima del voto. Andremo d’accordo su tutto, lasciamo litigi e divisioni alla sinistra", dice il leader del Carroccio.

Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, si dice certo che nel vertice "non emergerà il nome del candidato Presidente del consiglio ma le linee del programma del centro destra. Poi poco importa chi alzerà la coppa dopo aver vinto la partita".

"Il milione di alberi proposti da Berlusconi? Lui un vero ambientalista e lo ha dimostrato da imprenditore". "Io monarchico? Che male c'è, non ho mai rinnegato la mia storia. Essere monarchico non significa nulla. C'è la monarchia in tanti paesi europei. E' la verità e non rinnego il mio passato", dice a The Breakfast club su Radio Capital.

Continuano le uscite dal partito guidato dal Cav. "Chi ha lasciato Forza Italia deve dimettersi dal Parlamento", dice Tajani. "E per prima cosa dovrebbero dimettersi dagli incarichi governativi", aggiunge il coordinatore di Forza Italia, "perché non si è ministri in quota personale, lo si è perché si è stati eletti all'interno di un partito", afferma riferendosi in particolare a Brunetta, Gelmini e Carfagna.