Elezioni 2022, Salvini: "Condanno Russia ma sanzioni non funzionano"

"Io non metto in piede in Russia da 4 anni e gli accordi con la Russia li ha fatti Letta da premier. Mi sembra di essere stato chiaro: condanno la Russia? Sì. Le sanzioni stanno funzionando? No". Così Matteo Salvini a Fuori dal coro su Rete4.

"Non Salvini, ma qualunque economista ha notato che le sanzioni invece di mettere in ginocchio la Russia stanno in mettendo in ginocchio l'Europa e l'Italia", ha continuato il leghista aggiungendo: "Penso che la Meloni speri che le sanzioni nei prossimi mesi siano efficaci".