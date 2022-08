Elezioni 2022, Salvini: "Querelo chi dice che sono al servizio russi"

"E questo vale per Saviano, per Letta, per Di Maio, per Renzi, per Calenda.."

"Da oggi querelo chiunque dica che io sono al servizio dei russi, perché io sono esclusivamente al servizio del popolo italiano e mi sono rotto le scatole di questa gente che ha tempo da perdere e apre la bocca solo per darle fiato...". Lo ha detto Matteo Salvini ospite della kermesse di 'Affariitaliani' a Ceglie. "E questo vale per Saviano, per Letta, per Di Maio, per Renzi, per Calenda.. Contestatemi su flat tax e altro ma non su questo...''.

''Io ho sempre difese l'interesse nazionale del mio Paese, in Italia e all'estero. L'ultima volta che sono andato a Mosca ci sono andato da ministro" conclude.