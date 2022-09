Elezioni 2022, Salvini: "Squadra governo si decide insieme"

"Non ci sono donne o uomini soli al comando, la squadra si costruisce insieme". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un presidio contro Area B a Milano, ha commentato le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla squadra di governo di centrodestra. "La faremo insieme, siamo una squadra. Quindi ognuno ha le sue ambizioni, le sue aspirazioni legittime, aspettiamo il voto degli italiani e poi la squadra la costruiamo insieme", ha detto Salvini.

"Tutti dicono che il centrodestra ha già vinto, non abbiamo ancora vinto nulla. I sondaggi per me valgono zero", continua il segretario leghista. E a chi gli chiede se il centrodestra andrà unito alle consultazioni al Quirinale, il leader del Carroccio ha risposto: "Sì, però prima c'è il voto dei cittadini".

"E' fondamentale - ha esortato Salvini - che tanta gente voti domenica. Il voto alla Lega è un voto sicuramente di centrodestra, però è un voto più forte: penso all'azzeramento della legge Fornero che è una priorità e lo stop all'aumento delle bollette, che per noi è una priorità assoluta".

"Poi - ha concluso - vinciamo, andremo al Quirinale e ci saranno i ministri. Però una cosa alla volta: prima l'importante è che la gente domenica eserciti il diritto al voto".