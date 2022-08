Elezioni 2022, scontro Calenda-Salvini sulla scuola

Scontro a distanza Calenda-Salvini sulla scuola a Metropolis, per tramite del conduttore Gerardo Greco. Il leader di Azione risponde ad un video del segretario leghista, in cui Salvini critica la proposta di Calenda di far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio.

"Ma questo è un intrattenitore, non è un politico, io non ho detto questo", risponde Calenda. "Ho detto - spiega - che molti dei ragazzi che frequentano gli istituti tecnici, ed è un dato scientifico, hanno un problema di preparazione gigantesco. E che quindi non è giusto che solo i figli della borghesia possano frequentare il liceo, ma che invece tutti, almeno per i primi due anni, hanno diritto ad avere una preparazione alla cultura. Quindi è l'opposto di una politica classista, di cui mi accusa Salvini".

"Ma per spiegare a Salvini qualcosa sulla scuola, bisognerebbe che Salvini l'abbia frequentata la scuola, cosa che io dubito", aggiunge Calenda, subito interrotto dal conduttore Gerardo Greco: "Salvini ha fatto il liceo classico", "uno di quelli che non funziona", replica Calenda. "No un buon liceo di Milano", aggiunge Greco. Ma non è finita. L'intervista continua su altri temi, poi, poco prima della fine, Greco torna sull'argomento: "Mi fa sapere la Lega che Salvini ha frequentato il Manzoni di Milano, uno dei migliori licei classici d'Italia". "Allora c'è da rivedere anche il liceo classico", commenta Calenda.