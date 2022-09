"Pier Ferdinando Casini (CSX) è eletto senatore del collegio uninominale di Bologna. Sconfitto Vittorio Sgarbi (CDX)". Lo scrive su Twitter YouTrend in relazione alla sfida per il seggio nelle elezioni politiche 2022. "Evidentemente Casini è meglio di me. Potrà fare molto, come sempre ha fatto. Per Bologna e per l’Italia. Come avevo desiderato, Senatore a vita. Amen", twitta Sgarbi.