Elezioni 2022, sondaggi politici: Pd tallona Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia tallonato dal Pd, con entrambi i partiti seguiti a lunga distanza dalla Lega. Questo quanto rilevato dall'ultimo sondaggio politico di Swg per il Tg La7, che fotografa l'orientamento di voto degli italiani in vista delle elezioni 2022. Più in dettaglio, FdI si attesterebbe al 23,8% (-0,4% in una settimana), il Partito democratico seguirebbe al secondo posto con il 23,3% (-0,4%), quindi al terzo posto la Lega al 12,5% (+0,5%). Fuori dal podio il M5S con il 10,4% (+0,4%), quindi Forza Italia all'8% (+0,5%), Azione +Europa al al 6,5% (-0,3%), Verdi e Sinistra Italiana al 3,7% (-0,4%), Italexit con Paragone al 3,3% (+0,1%) Italia Viva al 2,9% (+0,1%), Impegno Civico all'1,4% (-0,3%) e Noi con l'Italia, stabile all'1%.