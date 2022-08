Elezioni 2022, Tabacci: "Governo fatto cadere da chi ha rapporti con Putin"

"Il governo è caduto per mano di chi ha un dialogo profondo con Putin, questo è innegabile. Quello di Berlusconi è conclamato: mi dicono si sia arrabbiato molto quando il presidente Fico invitò Zelensky alla Camera. I rapporti di Salvini evidenti. Questo noi lo sappiamo, dobbiamo solo spiegare che è così agli italiani e Luigi ha la postura per farlo". Così Bruno Tabacci, alla presentazione di Impegno Civico, la nuova forza politica capitanata da Luigi Di Maio.

"Questa è un’operazione non casuale - spiega il centrista - . Luigi è più giovane dei mie figli, c’è un passaggio generazionale, un investimento nel futuro".

"Non c’è nulla di più distante da me dal M5S - dice ancora Tabacci - Quando nacque il M5S con il vaffa day di Bologna il mio blog era il secondo in Italia dietro quello di Beppe Grillo. Io chiusi tutto - ricorda - perché quel che chiedeva la rete per me era inammissibile. Io dico le cose anche in maniera tagliente, ma sempre con rispetto".

“La destra punta sulle pensioni, è arrivato Berlusconi che un milione non lo nega a nessuno. La lega chiede la Flati tax, ma attenzione: questa cosa porta al default. Bisogna avere i Conti in regola non perché lo chiede l’Europa ma perché è necessario per centrare gli obiettivi che dobbiamo porci".

Quanto alla polemiche sul simbolo, esentato dalla raccolta firme, "centro democratico è presente con il suo simbolo ininterrottamente in Parlamento dal 2013 - ricorda Tabacci -. Ha eletto parlamentari dal 2013 in continuità. Le regole non le ho fissate io".

Quindi rivendica: "Se non vi fosse stato il Centro Democratico neanche Calenda avrebbe il simbolo: si affida a quello di +Europa che cinque anni fa non esisteva, che esiste grazie a me. Quindi se Calenda si può presentare alle elezioni è anche per merito mio".