Elezioni 2022, Tajani: "Blocco navale? Difficilmente realizzabile"

Il blocco navale "è difficilmente realizzabile, non credo che lo sia neanche dal punto di vista giuridico". Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ospite di Controcorrente estate su Rete 4, spiegando che sulla questione immigrazione "noi andiamo al di là della soluzione di polizia, ma andiamo alla radice del problema: Forza Italia propone di intervenire là dove partono gi immigrati, quindi con un'azione forte in Africa per favorire la crescita del continente africano. Serve un vero piano Marshall europeo, pensiamo almeno a un centinaio di miliardi da investire in quel continente per farlo crescere, ridurre le tensioni, impedire che venga colonizzato dalla Cina e impedire flussi migratori senza freni. E poi bisogna fare accordi con i Paesi del Nord dell'Africa".