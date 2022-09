Elezioni 2022, Tajani: "Forza Italia determinante per vittoria e governo"

"Fi è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con i numeri e con i contenuti". Lo scrive sui social Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi.

"Forza Italia sarà decisiva, con i numeri in Parlamento, per le sue idee e anche per il sistema di relazioni nazionali e internazionali che ha costruito negli anni - confermano fonti di Fi - per far nascere e far lavorare il nuovo governo, un esecutivo che nasce finalmente con una forte legittimazione popolare. Abbiamo il dovere di fare presto e di iniziare il prima possibile ad affrontare e risolvere i problemi degli italiani a partire dall’emergenza originata dai rincari dell’energia".