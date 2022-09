Elezioni 2022, Verdi-Sinistra al Caffè Letterario "scelta simbolica"

L'Alleanza Verdi e Sinistra ha scelto di aspettare l’esito delle elezioni politiche presso il Caffè Letterario, in Via Ostiense a Roma, "non una scelta casuale: questo è un luogo simbolico rispetto alle tematiche della cultura che ci sono care - fanno sapere gli organizzatori all'AdnKronos - come dimostra la presenza di studenti e studentesse".

Ad occupare i tavoli del comitato elettorale romano dei Verdi-Sinistra sono, infatti, anche ragazzi e ragazze alle prese con lo studio e immersi nei propri libri. E a proposito di studenti "segnaliamo che a concorrere alla bassa affluenza - dicono ancora gli organizzatori - è anche la situazione in cui si trovano gli studenti fuori sede, troppo spesso nelle condizioni di non poter tornare a casa per votare".

L'arrivo di Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni ed Eleonara Evi al comitato elettorale è previsto introno alle 23.