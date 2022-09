Elezioni 2022, Zan: "Pillon non rieletto? Era troppo anche per Lega"

"Pillon non è stato sostenuto dal suo stesso partito: se la Lega voleva investire nella sua figura lo avrebbe candidato capolista in Umbria. Una posizione così oscurantista che non corrisponde minimamente alla società contemporanea era troppo anche per la Lega". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Zan, parlamentare del Pd, commentando la mancata rielezione del leghista Simone Pillon.

"La preoccupazione comunque rimane: anche senza Pillon in Parlamento - sottolinea Zan - questa destra rischia di portare la legislazione italiana indietro, cancellando i pochi diritti acquisiti. Temo passi indietro. Giorgia Meloni guarda infatti a Orbán, non a Macron o Scholz. Il modello della famiglia di Orban è un modello dove le donne non devono essere particolarmente istruite, devono stare a casa. La sua è una visione oscurantista fuori dal tempo. Stupisce che una donna leader sia contro i diritti delle donne".