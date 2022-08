Elezioni 25 settembre, Letta a Tremonti: "Chi te l'ha fatto fare?" - Video

La risposta: "Passione e interesse per l'Italia mi hanno spinto"

''Vorrei chiedere a Tremonti: chi gliel'ha fatto fare di rimettersi in pista?'' Questa la domanda che Enrico Letta, in collegamento dalla festa dell'Unità di Bologna al Tg2post, ha voluto rivolgere al successivo ospite, Giulio Tremonti, candidato per Fratelli d'Italia nelle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.

''Chi me l'ha fatto fare? Rispondo anche io come Letta, passione e interesse per l'Italia mi hanno spinto'', ha replicato l'ex ministro dell'Economia, che ha aggiunto: ''Auguro molta buona fortuna a tutti e due''. (immagini raiplay.it)