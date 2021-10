Elezioni amministrative 2021, l'affluenza alle 12 si ferma al 9,73% nel turno di ballottaggio dei comuni chiamati al voto. Al primo turno, alla stessa ora, aveva votato il 12,18%. Urne aperte oggi e domani per scegliere il sindaco di 65 comuni italiani, tra cui 10 capoluoghi di provincia, compresi Roma, Torino e Trieste. Per il voto non è richiesto il Green pass.