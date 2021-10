Elezioni amministrative 2021: orari, come si vota 3-4 ottobre

Al voto per le Comunali e per le regionali in Calabria

Per votare alle elezioni amministrative 2021 in programma domenica 3 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15) è necessaria la scheda elettorale e un documento di identità. Non è necessario il green pass per accedere ai seggi, dove sarà obbligatoria la mascherina ed è prevista la misurazione della temperatura. Alle elezioni comunali e al voto regionale in Calabria sono chiamati alle urne 12 milioni di italiani. Gli eventuali ballottaggi sono in programma il 17 e il 18 ottobre.

DOCUMENTI - Per votare serve uno di questi documenti d'identità: la carte d'identità (anche se scaduta da un anno), la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica, la patente, il passaporto, il libretto della pensione, il porto d’armi, tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali, tessere rilasciate da un'amministrazione dello stato munite di foto e timbro.

Per votare ovviamente è necessaria la scheda elettorale. E' necessario chiedere il duplicato presso gli uffici comunali in caso di smarrimento o furto (con denuncia) e in caso di esaurimento degli spazi sulla scheda stessa.

ELEZIONI E COVID - Nell'emergenza covid sono in vigore "apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio", garantendo l'esercizio e la raccolta del voto "anche per gli elettori positivi al Covid, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario".

L’inserimento della scheda nell’urna (quando non previsto il tagliando anti frode, che viene applicato dal presidente alle schede per le suppletive della Camera in programma a Roma a Primavalle), "viene riservata al singolo elettore proprio nell’ottica di ridurre le occasioni di contatto ai fini del contenimento della diffusione epidemiologica".