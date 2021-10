Elezioni amministrative 2021, Salvini: "Sinistra usa media per diffamare"

"Agli insulti, alle bugie e agli attacchi di una sinistra che odia, che pensa solo a tasse e clandestini, che usa tivù e giornali per diffamare e non per informare, noi rispondiamo col sorriso, col lavoro, con le idee, con la voglia di unire, migliorare, cambiare la nostra bellissima Italia". Nel primo giorno di votazioni per le amministrative, Matteo Salvini lancia una sorta di appello elettorale sui social e attacca la sinistra. Il leader della Lega conclude così il suo post sulla pagina Facebook: "Noi rispondiamo con il voto. Buona domenica di cambiamento e libertà, Amici".