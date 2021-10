Elezioni amministrative, i risultati

Elezioni amministrative. Dalle proiezioni Roma va verso il ballottaggio tra Michetti e Gualtieri così come vanno verso il secondo turno Torino e Trieste. Al centrosinistra va Milano, Napoli e Bologna. Il sindaco Beppe Sala fa il bis e commenta: "Evento quasi storico", sottolineando come il centrosinistra non sia "mai arrivato a vincere a Milano al primo turno da quando, nel '93, il sindaco viene eletto con queste modalità". "E' una lezione politica importante per il Paese" conclude spiegando come la destra sia "forte finché non la guardi da vicino".