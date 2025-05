Elezioni amministrative, verso il voto a Genova

Si avvicina la scadenza elettorale con le amministrative del 25 e 26 maggio, con l’eventuale ballottaggio fissato per l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Tra i confronti più attesi, quello per l’elezione del nuovo sindaco di Genova, in seguito alle dimissioni di Marco Bucci, eletto Presidente della Regione Liguria. I candidati ufficiali alla carica di sindaco sono 7 con 17 liste a supporto e 642 candidati al Consiglio comunale. I candidati più accreditati sono Pietro Piciocchi, attuale Vicesindaco reggente e Assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Genova, che guida una coalizione di centrodestra sostenuta da sette liste, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, UDC, Nuovo PSI e le civiche Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova e Vince Genova, e Silvia Salis, ex campionessa di lancio del martello e Vicepresidente vicario del Coni, candidata del centrosinistra, sostenuta da cinque liste: Partito Democratico, Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, i centristi Riformiamo Genova e la lista civica Silvia Salis Sindaca. Secondo le ultime rilevazioni di Noto sondaggi per Porta a Porta, il campo largo sarebbe in vantaggio sul centrodestra, 50% contro il 47%. Secondo Youtrend, si andrebbe verso un testa a testa, che farebbe prefigurare un ballottaggio: Silvia Salis risulterebbe ancora avanti con il 49,3% dei consensi, inseguita da Pietro Piciocchi, che viene dato al 45,1% degli elettori. Gli altri candidati in corsa sono Mattia Crucioli, avvocato ed ex Senatore M5S dal 2018 al 2022, capogruppo di Uniti per la Costituzione; Francesco Toscano, Presidente Nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, è sostenuto dallo stesso movimento guidato da Marco Rizzo; Antonella Marras, già candidata a sindaco di Genova nel 2022, è sostenuta dalla lista Sinistra Alternativa (Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Sinistra Anticapitalista); Cinzia Ronzitti, già candidata a Sindaco di Genova nel 2017 e 2022 sempre per il Partito Comunista dei Lavoratori; Raffaella Gualco è sostenuta dalla lista civica ‘Genova unita insieme’. A Genova, trattandosi di un comune con più di 15mila abitanti, per votare si può tracciare un segno sul rettangolo con il nome del candidato sindaco; oppure si può indicare il simbolo di una delle liste; oppure si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco e contemporaneamente su una delle liste che lo sostengono (in questi ultimi due casi il voto viene attribuito sia al candidato sia alla lista collegata). È ammesso anche il voto disgiunto: si può quindi votare per un candidato sindaco e per una lista non collegata. Si possono anche esprimere fino a due preferenze per candidati consiglieri della stessa lista, purché questi siano di genere diverso.