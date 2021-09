Elezioni Bologna, lettera di Berlusconi: "Città merita ben altro"

Silvio Berlusconi scrive una lettera ai bolognesi in vista delle elezioni. Bologna è "una città bellissima, colta, operosa, che merita ben di più della stagnazione alla quale l’hanno condannata tanti anni di giunte di sinistra", si legge nella missiva pubblicata su Facebook.

Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione.