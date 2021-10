Elezioni, Cappellani (Pd): "Italiani non votano più con pancia ma con testa, questo ci ha premiato"

"Mi pare che il risultato di ieri sia sotto gli occhi di tutti. Parlerei di una grande affermazione più del Partito Democratico che del centrosinistra in merito ai futuri assetti delle alleanze". Lo afferma al'AdnKronos il parlamentare nazionale del Pd, Santi Cappellani. Per il deputato Dem, all’indomani dei ballottaggi "ha vinto il buon senso con un grande effetto Draghi di cui il Pd è fra i più seri e principali sostenitori. Gli italiani hanno capito che e’ il momento di serietà e stabilità". "Questi risultati - aggiunge Cappellani - confermano che i toni urlati hanno una efficacia molto breve. Gli italiani non votano più con la pancia ma con la testa e questo ci ha premiato".

Per Cappellani, infine "resta un dato negativo, che chiede alla politica maggiore impegno, che è quello dell’astensione, molto forte". "In questo senso - conclude l’esponente Dem catanese - il Pd ha già iniziato un percorso con le agorà perché è fondamentale andare ad intercettare anche i cittadini più estranei alla politica e che spesso sono anche i più colpiti dal grave periodo che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo”. (di Francesco Bianco)