Elezioni Catania, Salvini: "Sudano candidata sindaco in gamba per centrodestra" - Video

"Per le amministrative decideranno i territori io rappresento una forza autonomista e quindi ribadisco decideranno i territori. Io egoisticamente, ovviamente da segretario della Lega, ritengo che Valeria Sudano sia una donna eccezionalmente in gamba". Lo afferma a Taormina, nel messinese, il leader della Lega Matteo Salvini in vista del voto amministrativo nel capoluogo etneo di fine maggio. "Catania - aggiunge Salvini- l'ho conosciuta da vicino perché da ministro al Governo con i cinque stelle fummo protagonisti di un intervento dei cittadini catanesi che non dovevano pagare per errori della politica"."Sono particolarmente attento e sensibile ai destini di questa città - conclude- poi decideranno i catanesi. Penso che la Lega abbia messo a disposizione del centrodestra la sua risorsa migliore".