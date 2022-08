Elezioni, Chiara Colosimo (Fdi): "Meloni non un 'mostro' ma una delle tante donne preparate della destra democratica"

Giorgia Meloni è l'unica donna di Fratelli d'Italia, circondata da tutti uomini? "Assolutamente no", risponde all'Adnkronos Chiara Colosimo, consigliere regionale nel Lazio e candidata all'uninominale a Latina e al proporzionale in 3 collegi del Lazio e poi in Puglia e in Toscana, per Fratelli d'Italia.

"C'è la narrazione dei 'fedelissimi' di Giorgia - aggiunge l'esponente di Fdi - Meloni non cerca fedelissimi ma persone lealissime, e tra queste ci sono moltissime donne preparate. Ne cito solo due, entrambe della 'generazione Atreju', Augusta Montaruli e Carolina Varchi, che sono già parlamentari".

"La classe dirigente di Fdi è nata e cresciuta in un percorso in cui non contava essere uomini o donne ma bravi e appassionati - prosegue Colosimo - tutti hanno fatto un percorso di scuole, università, consigli comunali e consigli regionali. Siamo partiti dalla militanza giovanile, abbiamo iniziato tutti a fare politica per portare avanti battaglie ideali, e vorremmo continuare a fare queste battaglie ideali. Nel nostro partito non ha mai contato il genere, ma solo il merito".

"Ho fatto tutto il mio percorso in una destra democratica, in una destra eletta", aggiunge Colosimo, rispondendo a una domanda sui pericoli per l'Italia in caso di vittoria della leader di Fratelli d'Italia, sollevati dal segretario del Partito democratico Enrico Letta nelle sue interviste con la stampa internazionale.

"Se Giorgia Meloni è un mostro, allora tutti quelli che la votano sono mostri. Non è un mostro, non è un pericolo, Meloni premier sarebbe un sano ritorno della democrazia dell'alternanza", aggiunge Colosimo.