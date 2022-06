Elezioni comunali Verona 2022, Tommasi in testa: proiezioni

Elezioni comunali a Verona. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, alle elezioni comunali a Verona, è avanti l'ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, con il 39,3%, seguito dal sindaco uscente Federico Sboarina con il 29%, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche è invece al 26,6%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 3,6%.

Per quanto riguarda i dati sulle liste la II proiezione Swg per La7 vede il Pd al 14,1%, FdI al 11,6%, Lega al 6,1% e Fi 3,9%. La coalizione che sostiene il sindaco uscente Sboarina (Lega, Fdi e civiche) al 30,4% (stessa percentuale del candidato sindaco), quella che sostiene il candidato di centrosinistra, in testa, Tommasi (Lista Tommasi, Pd, Azione, Verdi e civiche) al 41,9% (candidato sindaco al 41,4%), mentre quella a sostegno di Flavio Tosi (Lista Tosi, Fi e altre civiche) al 23,7% (candidato sindaco al 24%).