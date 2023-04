Ballottaggio a Udine, Schlein: "De Toni nuovo sindaco, bellissima notizia"

Dalle elezioni comunali a Udine, dove fino alle 15 si è votato per il ballottaggio, "una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando i risultati - a spoglio ancora in corso - del voto per scegliere il nuovo sindaco della città. A sfidare il candidato del centrosinistra Alberto Felice De Toni è Pietro Fontanini, candidato della coalizione di centrodestra e sindaco uscente.

Il Servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia ha intanto comunicato la percentuale di affluenza definitiva rilevata alla chiusura dei seggi, attestatasi al 44% (35.604 votanti su 80.650 elettori, di cui 16.863 uomini e 18.741 donne).