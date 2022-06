Elezioni comunali nulle a Castelguidone, un solo votante

Neanche una preferenza per l'unico aspirante sindaco, solo una scheda bianca

Elezioni comunali 2022, voto nullo nel Comune di Castelguidone (Chieti). Sul sito del Viminale dedicato alle amministrative si sottolinea che "l'elezione è nulla per mancato raggiungimento del quorum dei votanti del 40%". Nel Comune era stata ammessa una sola lista, quella dell''Altra Italia-Destra italiana-Mov. per l'Italia sociale-Mda con l'aspirante primo cittadino Guglielmo De Santis. Su 278 elettori, secondo i dati del Viminale, un solo votante si è recato alle urne (0,36%). Nessuna preferenza per il candidato sindaco, mentre si è registrata una scheda bianca.