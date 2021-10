Elezioni comunali Roma 2021, come si vota 3 e 4 ottobre

Come si vota per il sindaco, quali documenti servono al seggio

Elezioni comunali a Roma domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Nella capitale si vota per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Seggi aperti dalle 7 alle 23 nella giornata di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 nella giornata di lunedì 4 ottobre. Per l'eventuale ballottaggio, seggi aperti domenica 17 e lunedì 18 ottobre

Ogni cittadino al seggio riceverà una scheda azzurra per l'elezione del sindaco e una grigia per il voto relativo al municipio. E' possibile votare sbarrando solo il nome del candidato sindaco, oppure sbarrando una lista collegata al candidato, oppure sbarrando sia il nome del candidato che una delle liste a lui associate.

Si può scrivere il cognome del candidato al consiglio comunale accanto al simbolo della lista di riferimento. E' possibile esprimere la doppia preferenza di genere, scrivendo il nome di un candidato consigliere e una candidata consigliera per la stessa lista.

Stesso meccanismo per l'elezione dei consigli municipali, che non devono appartenere necessariamente al partito del candidato sindaco a cui si attribuisce il voto.

DOCUMENTI PER VOTARE - Per essere ammessi al voto è indispensabile per l'elettore, presentarsi al seggio con:

- la tessera elettorale personale

- un documento di riconoscimento: carta d'identità cartacea/elettronica o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato da una Pubblica Amministrazione. Tali documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti purchè, da non oltre tre anni, risultino sotto ogni altro aspetto regolari ed assicurino l'identificazione dell'elettore. E' ammessa la possibilità di identificazione al seggio anche mediante presentazione della ricevuta per la richiesta di carta d'identità elettronica (CIE).

In assenza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso:

- uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

- altro elettore del Comune (con documento valido), che ne attesti l'identità.