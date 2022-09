Elezioni, conte d'Aragona: "Voterò Meloni, voglio una donna premier"

'La conosco da tempo, è una donna preparata, intelligente, si sta imponendo come leader nonostante gli attacchi nei suoi confronti. Vorrei gridarlo forte, tranquilli, il fascismo non ritornerà e Giorgia non vuole allontanare l'Italia dall'Europa. Vediamola all'opera e poi giudicheremo. Io mi fido di lei'

"Voterò convinto Giorgia Meloni. La conosco da tempo, è una donna preparata, intelligente, si sta imponendo come leader nonostante gli attacchi nei suoi confronti. Vorrei gridarlo forte, tranquilli, il fascismo non ritornerà e Giorgia non vuole allontanare l'Italia dall'Europa. Vediamola all'opera e poi giudicheremo. Io mi fido di lei". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Gelasio Gaetani Lovatelli dell'Aquila d'Aragona.

Ed ha aggiunto: "Enrico Letta è una persona perbene, ma i valori che predica la Sinistra sono valori universali, se ne sono appropriati. So che in molti voteranno Calenda, rappresenta il Centro 'illuminato', ma, lo ripeto, sarei felice se finalmente in Italia una donna potesse diventare presidente del Consiglio".

Suggerimenti al futuro presidente del Consiglio? "Protegga e sostenga tutti quei cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese, liberi la capitale, dove vivo, da rifiuti e e malgoverno e l'Italia tutta dalla corruzione", ha risposto il conte d'Aragona.