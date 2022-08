Elezioni, deputato partito Zelensky: "Russia è una minaccia"

"Auguro a chiunque sia il vincitore" delle elezioni politiche che si terranno in Italia il 25 settembre di comprendere "la realtà della minaccia russa alla sicurezza europea così come la sfida che la Russia rappresenta per l'Ue come idea, come progetto e certamente come guida per molti popoli europei". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos il deputato ucraino e membro della commissione Affari Esteri, Sviatoslav Yurash, che fa parte del partito Servitore del Popolo del presidente Volodymyr Zelensky, commentando il voto in Italia.

Yurash spiega di conoscere bene le dinamiche politiche italiane, che definisce "molto complicate", sottolineando che "sia a destra che a sinistra" ci sono "amici dell'Ucraina". Riguardo al nuovo governo, il deputato spiega che il favore di Kiev "dipenderà dalle azioni e dalle decisioni che prenderà".

"La politica italiana è un affare molto complicato ma familiare perché l'Ucraina ha una storia simile. Desidero che in Italia continui questo modello democratico per il quale stiamo combattendo anche qui".

Il deputato parla poi della situazione sul campo di battaglia, alla vigilia del sesto mese di guerra. "Le autorità russe sono state molto chiare sui loro obiettivi ovvero la distruzione della statualità ucraina e la dissoluzione della nostra sovranità", dichiara, aggiungendo che "questo è certamente qualcosa su cui l'Ucraina, a causa di tutte le perdite subite e di tutti i successi nei combattimenti, non cederà. E, credetemi, continueremo a combattere per tutte le persone che abbiamo perso affinché ottengano ciò che sognavano ovvero un'Ucraina indipendente, integrale e sovrana".

Yurash evidenzia quindi che il popolo russo "deve rispondere" sul perché il presidente Vladimir Putin, "un uomo che li ha derubati e uccisi", sia ancora al potere. "Possono cacciarlo dal potere, ma non lo stanno facendo. E per questo peccato la storia non sarà gentile con loro".

Yurash conclude infine affrontando il tema dell'omicidio a Mosca di Darya Dugina, la figlia dell'ideologo Alexander Dugin ritenuto vicino al presidente russo. "La realtà è che i servizi ucraini sono stati molto chiari sul fatto che l'omicidio della signora Dugina non è qualcosa su cui abbiamo avuto un ruolo e le accuse russe, come chiaramente mostra la storia, sostanzialmente non hanno fondamento e volano sempre in tutte le direzioni".

"Devo precisare che l'omicidio della signora Dugina è solo una piccola parte della storia in cui molti giornalisti, attivisti e volontari in giro per l'Ucraina sono stati infangati dai russi durante questa invasione. E' fondamentalmente inutile discutere dell'omicidio della signora Dugina senza menzionare i fatti sul campo", chiosa.