Elezioni, domenica 'Il punto di vista di Follini': "Un filo sottile avvinghia Giorgia ed Enrico"

"Non sono Sandra e Raimondo, come maligna la critica. E neppure Ginger e Fred. Non governeranno mai assieme, Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Eppure, a dispetto delle infinite differenze che li separano, c’è un filo sottile che li avvinghia. Non tanto da creare un nuovo consociativismo a cui si dichiarano alieni, lei e lui. Ma quanto basta a segnalare quelle minime affinità che danno senso, vigore e misura al dispiegarsi del conflitto politico ed elettorale". E' l'analisi di Marco Follini, contenuta nel suo Punto di vista che sarà pubblicata domani per intero sull'agenzia e sul sito.