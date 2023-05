Elezioni europee 2024: un anno per prepararsi

Brexit, Covid, guerra in Ucraina, inflazione: dalle elezioni del 2019, ci sono state molte crisi importanti. In che misura influiranno sul voto dei cittadini l'anno prossimo? Gli elettori si mobiliteranno? I giovani sono preoccupati? Lo scandalo del Qatargate ha scosso la fiducia degli europei nelle loro istituzioni? In occasione della Giornata dell'Europa, il primo episodio di una serie di interviste condotte nei Paesi partner di EVAnews e dedicate alla posta in gioco delle elezioni europee del 2024.

