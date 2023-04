Elezioni Finlandia, vince il centrodestra di Petteri Orpo

Petteri Orpo, leader del partito di centrodestra Coalizione nazionale, ha rivendicato la vittoria alle elezioni politiche in Finlandia, dove la popolazione è stata chiamata a scegliere il nuovo capo del governo. Secondo posto per Riikka Purra, la nuova leader della destra nazionalista e terzo per la premier uscente Sanna Marin.

Orpo ha esultato per "la grande vittoria, il forte mandato per nostre politiche", aggiungendo che il suo partito guiderà i colloqui per la creazione della coalizione. Il 53enne ex ministro delle Finanze, ha detto che il suo Paese, che a giorni dovrebbe entrare ufficialmente nella Nato, confermerà il suo forte sostegno all'Ucraina. "La prima cosa all'Ucraina, noi stiamo al vostro fianco - ha detto - non possiamo accettare questa guerra terribile, faremo tutto il possibile per aiutare l'Ucraina, il popolo ucraino perché combattono per noi".