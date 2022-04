Elezioni Francia 2022, Macron: "Sarò il presidente di tutti"

Elezioni in Francia, Macron è stato rieletto all'Eliseo. "Devo ringraziare tutte le francesi ed i francesi che sia al primo che al secondo turno mi hanno dato fiducia per un'Europa più forte" ha detto nel suo discorso al Champ-de-Mars, ai piedi della Torre Eiffel. Tra la folla tanti giovani, mentre risuona l'inno alla gioia come cinque anni fa. "Molti nostri compatrioti hanno votato per me per sbarrare la strada all'estrema destra e devo ringraziarli. Sono grato per il loro senso del dovere e per il loro attaccamento alla Repubblica". "Ritengo che dovremo rispondere anche al silenzio di chi ha scelto di astenersi", ha aggiunto.

"Non sono il presidente di una parte ma di tutte e di tutti i cittadini francesi" ha dichiarato e ha, poi, messo a tacere i fischi quando ha citato la sua sfidante Marine Le Pen. "Non c'è da fischiare chi ha perso", ha detto, sottolineando che sarà "suo dovere" trovare una risposta alla "rabbia" e alla "collera" delle persone che non hanno votato per lui.

"Libereremo la creatività e l'innovazione nel nostro Paese e faremo della Francia una grande nazione ecologica" spiega. "Continuerò a lavorare per una società più giusta e per l'uguaglianza tra donne e uomini, dovremo essere esigenti e ambiziosi!". "Dopo cinque anni di trasformazione e di crisi è arrivato questo giorno, il 24 aprile, e la maggioranza di voi ha fatto una scelta e mi ha confermato presidente per il prossimo quinquennio" sottolinea. "Devo ringraziare i volontari, i militanti, i miei compagni di viaggio che mi accompagnano in questo sforzo fin dall'inizio", ha aggiunto Macron.

"Abbiamo tanto da fare e la guerra in Ucraina è qui per ricordarci che stiamo attraversando dei tempi tragici in cui la Francia deve portare la sua voce e la chiarezza delle sue scelte e costruire la sua forza in tutti gli ambiti e lo faremo".