Elezioni Francia 2022, Macron: "Sono presidente tutti francesi, Le Pen non potrà esserlo"

"Io sono il presidente di tutti i francesi", Marine Le Pen "non potrà esserlo". E' quanto ha detto Emmanuel Macron, parlando a Denain, nel nord della Francia, in vista del ballottaggio delle elezioni presidenziali 2022 in Francia in programma il 24 aprile con la leader dell'estrema destra. "Voglio essere il candidato che parla a tutti i francesi - ha aggiunto - voglio convincere i connazionali che hanno votato per il Fronte nazionale o che si sono astenuti ad unirsi a me".

Il presidente ha poi affermato l'intenzione di voler "completare ed arricchire" il suo programma di governo, sottolineando di "non poter avere lo stesso metodo" dei precedenti cinque anni, e che in particolare su soggetti come "l'ecologia e il lavoro" intende ascoltare altre voci.