Elezioni Francia, Letta: "Vittoria Le Pen sfascerebbe l'Europa"

Alle elezioni in Francia "la vittoria di Marine Le Pen sarebbe per Putin una vittoria più grande di quella in Ucraina". Così Enrico Letta, segretario del Pd, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3. "Lei - dice - ha trascorsi con la Russia e Putin". Per l'Italia sarebbe un problema? "Sarebbe un terremoto politico senza precedenti in Europa, sfascerebbe l'Europa e avrebbe impatto impressionante anche su di noi", afferma il leader del Pd.

Sulla guerra in Ucraina, Letta dice che quella dei russi è una "barbarie di un invasore che non guarda differenza tra soldati e civili".

Quanto all'Europa, "si è comportata con una unità maggiore di quanto mi aspettassi, la visita di Von der Leyen e le altre prima sono stati messaggi importanti. Anche il messaggio del percorso per aderire alla Ue è un segnale importante", sottolinea.

"Oggi dobbiamo difendere i cittadini dell'Ucraina, accogliere i bambini, le famiglie" e poi "dobbiamo aiutarli a difendersi, serve un percorso per arrivare a una Europa più forte e integrata, perché l'Europa serve a difenderci" rimarca il segretario del Pd, "questo al di là degli errori fatti nel passato dall'Europa, che sono iniziati nel '95, quando i caschi blu si sono voltati dall'altra parte a Srebrenica, dove sono stati massacrati 8mila civili".

Poi, sul tema della difesa comune europea, riferendosi a "Francia, Germania, Italia e Spagna", Letta osserva: "Serve una decisione non solo di Bruxelles, i quattro Paesi più importanti si mettano a un tavolo, si costruisca una difesa europea che sia autonoma dagli Usa".

Riguardo al gas, "ora è il momento della scelta più importante, sapere quanto siamo disposti a fare, il dramma non diventi una terza recessione, che sarebbe terribile".

Parlando poi del governo, Letta dice che "Draghi sta applicando un programma, il Pnrr e la lotta al Covid, e noi lo sosteniamo con grande impegno, ma sento che ci sono forze politiche che annusano le elezioni con troppo anticipo, come fa chi crea casino su catasto e giustizia". "Chiedo a tutti responsabilità, noi ce la mettiamo, ma non siamo quelli che prendono schiaffi, noi teniamo il punto", avverte.

"M5S? Ho fiducia che parlandoci ci capiamo, e potremo trovare delle intese" dice poi sulle prossime amministrative di giugno. "Ho fiducia nella leadership di Conte? Sì, noi dobbiamo fare alleanze e non le faccio certo con chi appoggia Le Pen".