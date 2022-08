Elezioni, il nome di Calenda nel simbolo del Terzo polo con Azione, Iv e Re

Il simbolo del terzo polo, formato dopo la definizione dell'accordo tra il leader di Azione Calenda e quello di Italia Viva Renzi, secondo quanto circola in ambienti di Italia viva ed appreso dall'Adnkronos potrebbe essere un cerchio con perimetro di colore blu diviso in due parti: in quella superiore, colorata dallo stesso blu del perimetro, sono raffigurati all'interno il simbolo di Azione a sinistra e di Italia viva a destra, entrambi nominati all'interno di due cerchi con sfondo bianco. In quella inferiore, che invece ha sfondo bianco, la scritta Calenda a caratteri maiuscoli in blu e nella parte sottostante renew europe in celeste, caratteri minuscoli. (di Roberta Lanzara)